La campagna abbonamenti 2020/2021 della Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Abbiamo indugiato fino ad ora prima di lanciare la campagna per la stagione 2020/2021 in attesa delle relative decisioni provenienti dalle Autorità governative nazionali e regionali e dagli Organismi sportivi preposti.

Purtroppo ad oggi, e siamo ormai alla vigilia del campionato, a causa della situazione generale del virus e del relativi contagi, non è ancora stato liberato l’accesso agli impianti sportivi.

Siamo però fiduciosi che nei prossimi giorni, come peraltro accaduto in altre Regioni, anche in Piemonte ci possa essere il via libera nei limiti del 25% della capienza e nel rispetto delle norme sul distanziamento.

Nel nostro accogliente, ma piccolo, PalaFenera ciò tuttavia significherebbe che i posti sarebbero limitatissimi e col rinnovo degli abbonamenti della scorsa stagione praticamente si esaurirebbe il plafond percentualmente previsto.

Siamo tuttavia convinti che la nostra famiglia, la Famiglia Biancoblù, ed in particolare gli abbonati che in gran parte ci sostengono dai tempi della serie B2 meritino il privilegio di poter assistere dal vivo alla terza stagione di serie A1 del nostro club.

E lo meritino senza aumenti rispetto alla scorsa stagione, e non ai prezzi maggiorati che, in queste condizioni, siamo inevitabilmente costretti ad applicare per i nuovi abbonati; in tal modo ricevendo anche un ristoro (voucher) per le 4 gare della scorsa stagione non godute a causa del coronavirus.

Considerato tuttavia che sarà obbligatorio rispettare le regole di distanziamento sociale imposte dalle norme in materia di covid-19 e che per tale ragione saranno modificati gli accessi al PalaFenera, gli ordini di posto ed i settori saranno soltanto i seguenti:

– Gradinata, suddivisa in “Gradinata Fenera Fedelissimi” posta alla sinistra delle panchine ed in “Gradinata Reale Mutua” a destra;

– Tribuna, suddivisa in “Tribuna Fenera” e “Tribuna Reale Mutua” che ingloberanno anche le rispettive tribune frontistanti (ex Tribuna biancoblù); questi abbonati avranno anche diritto al parcheggio auto interno.

– Tribuna al piano superiore denominata “Tribuna Elmo & Pier”, con accesso alla area hospitality e diritto al parcheggio auto interno.

I prezzi sono i seguenti:

Gradinata: 100,00 euro; prelazione abbonati stagione scorsa 70,00 euro;

Tribuna: 360,00 euro; prelazione abbonati stagione scorsa 300,00 euro;

Tribuna Elmo & Pier: 600,00 euro; prelazione abbonati stagione scorsa 500,00 euro.

L’ingresso gratuito è consentito solo ai bimbi di età inferiore ai 4 anni (che rimangano in braccio ad uno dei genitori) ed ai disabili in carrozzina, previa prenotazione.

L’abbonamento include tutte le partite di regular season di campionato (ed eventuali playoff e Coppa Italia) che la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 disputerà in casa nel corso della stagione, compatibilmente con le norme di sicurezza vigenti.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del club e in ottemperanza alle normative del Governo o della Regione, una o più partite non dovessero essere disputate oppure venissero giocate a porte chiuse (senza presenza di pubblico), l’abbonato rinuncia alla restituzione in qualsiasi forma della quota di rateo non goduta, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, ferma la facoltà per il club di prevedere voucher in proporzione alle gare non godute relativi alla stagione successiva.

L’abbonamento prevede il posto numerato, ad eccezione del settore di gradinata.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti, la tessera abbonamento non potrà essere sostituita.

Prima fase prelazione abbonati – dal 15 al 22 settembre 2020

Il rinnovo dell’abbonamento è riservato esclusivamente ai vecchi abbonati e darà diritto alla conferma di un posto esclusivamente nel settore occupato la scorsa stagione (non necessariamente quello della scorsa stagione); ciò fatta eccezione per la Tribuna Elmo & Pier prelazionabile con qualunque tipo di abbonamento. Gli abbonati delle Tribune Fenera e Reale Mutua potranno essere sistemati per ragioni di spazio anche nella tribuna frontistante (ex Biancoblù).

Ai soli vecchi abbonati della Tribuna Biancoblù è data facoltà di esercitare la prelazione anche per la gradinata.

La prelazione andrà esercitata inviando una mail all’indirizzo chieri76@gmail.com, allegando la carta di d’identità e la foto della tessera della scorsa stagione.

Seconda fase prelazione abbonati – dal 23 al 29 settembre 2020 (con riserva di proroga in caso di perdurante mancata apertura degli impianti per disposizioni normative).

Gli abbonati che avranno esercitato la prelazione dovranno provvedere al pagamento entro le date indicate presso il PalaFenera, in contanti o depositando copia del bonifico, dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 19,00.

L’accesso avverrà dalla biglietteria, uno alla volta, muniti di mascherina.

Per evitare assembramenti, quest’anno non sarà possibile rinnovare l’abbonamento presso il negozio Dinosport.

Vendita libera – dal 30 settembre 2020 in poi

Dal 30 settembre presso la biglietteria del PalaFenera sarà possibile la sottoscrizione dell’abbonamento per i nuovi abbonati limitatamente ai posti disponibili.

Le tessere abbonamento saranno disponibili per il ritiro il giorno della prima gara casalinga del campionato; comunicheremo eventuali altri tempistiche e modalità di ritiro sul sito www.chieri76.it, sulla pagina facebook del Chieri ’76 e attraverso la stampa locale.

Alle gare gli abbonati potranno assistere soltanto indossando la mascherina, con temperatura corporea inferiore a 37,5° ed assenza di sintomi influenzali.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci alla mail chieri76@gmail.com