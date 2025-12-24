Palestra più grande a Luserna San Giovanni: avviato lo studio di fattibilità per la ristrutturazione

L’annuncio è stato fatto a margine dei punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di mercoledì 17 dicembre: è stato affidato lo studio di fattibilità tecnico ed economico per la ristrutturazione della palestra di Luserna San Giovanni.

La dichiarazione è stata fatta a seguito di un intervento della minoranza che chiedeva conto delle intenzioni circa i problemi delle altre strutture sportive ed educative del paese, oltre a quelli della piscina su cui sono concentrati gli sforzi economici dei prossimi anni.

“Il progetto per riqualificare la palestra potrebbe ammontare a circa 2 milioni e mezzo di euro ed è finalizzato ad ampliare la struttura. Per finanziare i lavori, il nostro obiettivo è di accedere ai mutui Coni (Comitato olimpico nazionale italiano, ndr) a tasso 0” dichiara il consigliere comunale con delega agli impianti sportivi Davide Meggiolaro.

Allo stato attuale la struttura di via Airali, adiacente alla piscina, presenta delle criticità: “Non è adatta ad esempio ad ospitare i campionati giovanili” aggiunge il sindaco Duilio Canale.

Meggiolaro entra nel dettaglio dei contenuti dello studio di fattibilità: “Il campo da gioco andrà allargato prima di tutto spostando gli spalti al di sopra degli spogliatoi. L’ideale sarebbe inoltre ampliare di circa due metri per lato tutta la struttura ma dobbiamo capire se è compatibile con i vincoli idrogeologici e paesaggistici”.