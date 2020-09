Sorpresa a San Salvario, Paola Pisano ospite di Danilo e Luca di Viaggio Italia: “L'innovazione deve essere inclusiva”

La ministra all'innovazione Paola Pisano, in città per votare al referendum (come documentato sui suoi profili social), è stata ospite alla serata organizzata da Danilo Ragona e Luca Paiardi alla Casa del Quartiere di San Salvario per presentare il resoconto dell'ultimo atto del progetto Viaggio Italia, che li ha portati da Torino in cima all'Etna in handbike.

Secondo Pisano (che non ha rilasciato altre dichiarazioni, ndr) l'innovazione dovrebbe essere più inclusiva: “La tecnologia - ha sottolineato – dovrebbe diminuire le differenze ma spesso è in mano a poche e fortunate persone: il percorso iniziato per rendere accessibili anche alle persone con disabilità i servizi digitali, compresi quelli messi a disposizione dai privati, va in questa direzione; anche gli standard andrebbero rivisti per favorire questo cambiamento”.

Uno dei grandi progetti per Torino, come confermato dalla ministra stessa, potrebbe essere quello riguardante la progettazione e produzione degli esoscheletri: “Vorrei portarli qui – ha ammesso l'assessora ai trasporti della Città Maria Lapietra – anche se ai piani alti non si parla molto di disabilità. L'inserimento dell'accessibilità all'interno della Settimana per la Mobilità Sostenibile vuole alzare l'attenzione sull'argomento”.

Per quanto riguarda Viaggio Italia, i due protagonisti hanno ripercorso le tappe che hanno portato all'ideazione del progetto, soffermandosi sulla recente avventura alla scoperta delle piste ciclabili italiane tra incontri con amiche e amici, le consuete attività outdoor adattate e la scoperta di nuovi progetti da promuovere.