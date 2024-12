Cantieri al fotofinish per la piscina Lombardia, la riapertura a inizio 2025

Il 2025 porterà in dote la riapertura della piscina Lombardia di corso Lombardia 95, nel quartiere Lucento. La conferma arriva dalla Circoscrizione 5 che ha effettuato una commissione-sopralluogo sul posto nella mattinata di venerdì.

Per i primi sei mesi dell'anno l'attività di riapertura sarà limitata al nuoto libero. E dunque non ripartiranno ancora gli attesissimi corsi per le associazioni. Il motivo? La piscina necessita ancora di un piccolo intervento (previsto sempre con i fondi del Pnrr) di sostituzione dei serramenti che richiederà circa ulteriori due settimane di lavori. In questo caso, per non perdere i fondi europei, il cantiere verrà aperto e chiuso obbligatoriamente entro il primo semestre.

Cronoprogramma

I cantieri di riqualificazione sono durati nove mesi e hanno visto il rifacimento totale degli spogliatoi, la posa delle piastrelle nella vasca principale utilizzata per il nuoto e altre operazioni di rito sulla sala macchina. Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione Iren dovrebbe intervenire nel corso del 2025, potenziando il sistema luci.

In precedenza, rimanendo nel capitolo piscine, era già stata riconsegnata al pubblico la Franzoj di strada Antica di Collegno (Circoscrizione 4) mentre a breve verrà riconsegnata anche la piscina Massari, anch'essa interessata da interventi con fondi Pnrr. Riconsegnato, dunque, un impianto importante che il centro civico gestirà con cura e scrupolo.

La buona notizia

“Ringrazio di cuore lo staff che ha curato i lavori, il mio presidente Enrico Crescimanno e l’assessore allo Sport Mimmo Carretta - così il coordinatore allo Sport della Circoscrizione 5, Luigi Borelli - Sicuramente restituiamo al pubblico un polo sportivo che per Lucento, ma in generale per tutto il territorio, rappresenta davvero molto. Non a caso ci siamo spesi molto affinché i lavori venissero portati a termine nei tempi stabiliti”.