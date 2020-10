Mobilità, Vanchiglia si prepara alla rivoluzione tra sostenibilità e pedonalizzazioni

Se non si tratta di rivoluzione, poco ci manca. Le modifiche alla viabilità annunciate ieri su Facebook dalla sindaca di Torino Chiara Appendino sono destinate a cambiare radicalmente il volto di Vanchiglia: entro la primavera del 2021, infatti, la Città realizzerà interventi permanenti di moderazione del traffico.

Gli obiettivi dell'amministrazione sono chiari: “Vogliamo continuare – scrive Appendino – a restituire spazi ai cittadini, più puliti e sicuri, con meno traffico e volti a ridurre sempre di più l'impatto sull'ambiente, in particolare per ciò che riguarda la qualità dell'aria. Vanchiglia, area importantissima per Torino, è già oggetto di studi specifici per proteggerne e valorizzarne le peculiarità ambientali”.

Per quanto riguarda i lavori, gli interventi prevedono la predisposizione di varchi per accessi dedicati a pedoni e bici, la trasformazione in chiave pedonale e conviviale di Via Santa Giulia attraverso l'inserimento di nuovi alberi, una modifica dei sensi di marcia per scoraggiare il transito di mezzi che utilizzano le vie del quartiere solo di passaggio, soluzioni per impedire la malasosta e favorire il trasporto pubblico, la pedonalizzazione di Via Sant'Ottavio e Largo Montebello e la realizzazione di aree car-free davanti alle scuole del quartiere.