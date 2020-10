Corso Belgio in festa tra commercio, sport, cultura e divertimento

Corso Belgio si appresta a vivere la 33° edizione della sua festa di via, organizzata da Federeventi Piemonte in collaborazione con l'associazione Operatori Economici Vanchiglietta: torna anche quest'anno, dunque, il tradizionale appuntamento dedicato al commercio e non solo. Dalle 9 alle 19 la strada resterà chiusa al traffico da Corso Tortona a Lungo Po Antonelli e, oltre a negozi, bar e ristoranti aperti, ospiterà bancarelle di prodotti tipici e artigianali.

Tantissime anche le attività proposte, tra cui esibizioni dal vivo da parte di associazioni sportive (di judo, basket, arti marziali, difesa personale, scuole di ballo, danza del ventre, latino-americano) e culturali del quartiere e spettacoli circensi per bambine e bambini. Molto importante anche la partecipazione delle onlus, in campo con la presentazione dei servizi offerti a persone anziane, con disabilità e in condizione di fragilità; dulcis in fundo, i cittadini potranno fare una passeggiata per il quartiere in sella a un pony grazie all'associazione La Terra dei Cavalli.

L'evento ha avuto il patrocinio e il contributo della Circoscrizione 7: “Siamo convinti - hanno dichiarato il presidente Luca Deri e il coordinatore al commercio Michele Crispo – che sia una vetrina importante per le attività produttive del territorio e per tutti gli altri partecipanti. La collaborazione attiva con l'associazione commercianti ha consentito alla manifestazione di diventare una delle iniziative più partecipate dai residenti”.