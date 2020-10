Alpignano, il nuovo sindaco è Steven Palmieri

"Voglio ringraziare la città e ogni cittadino per questi mesi di incontri, di domande e di idee. Questa nuova pagina della storia di Alpignano l'abbiamo scritta insieme e così continueremo a lavorare, con voi al nostro fianco e noi al vostro fianco". Sono le prime parole da neo sindaco di Alpignano di Steven Palmieri, eletto oggi al ballottaggio con il 69% dei voti.

Il 37enne segretario locale del Partito Democratico, sostenuto da tre liste civiche, ha sconfitto doppiandolo nei voti il sindaco uscente (poi sfiduciato) Andrea Oliva, appoggiato dalla lista Obiettivo Alpignano.

"Quello che abbiamo raggiunto - ha dichiarato Palmieri - è uno splendido risultato di squadra, dove il contributo di ognuno ha fatto la differenza. L'abbiamo detto dal primo giorno che, per noi, il gruppo è molto di più della somma delle parti. Da domani inizia il nostro lavoro al servizio della città: per costruire tutti insieme una Alpignano verde, pulita, a misura di giovani e famiglie, attenta ai bisogni di chi è fragile e non deve mai sentirsi solo".

"Siamo entusiasti della grande vittoria ad Alpignano, dove Steven Palmieri è diventato Sindaco vincendo il ballottaggio con largo distacco", ha scritto in una nota il Pd torinese, che si è complimentato con il neo primo cittadino.