Quale futuro per l'impianto sportivo di via Bossoli?

Futuro a tinte chiaroscure per l'impianto sportivo "Passo Buole calcio" di via Bossoli, nel quartiere Lingotto. A chiedere novità, in Circoscrizione 8, è stato il consigliere di "Lista civica per la 8" Alessandro Lupi. Autore di un'interpellanza.

10 anni di buio

"Oltre dieci anni fa il Comune di Torino si è ripreso quei campi, togliendoli alla nostra competenza - ha spiegato Lupi -, nonostante si tratti solo di due rettangoli di gioco con annessi spogliatoi e servizi. Una di queste concessioni prevedeva tutta una serie di lavori che non sembra siano stati fatti".

I dubbi sui lavori

Nel dettaglio il rifacimento della recinzione esterna ed interna su via Bossoli e su via Pio VII, l'allacciamento e la messa in funzione di tre spogliatoi sempre su via Pio VII, l'impianto solare termico per la produzione di acqua calda e la creazione di nuove coperture del punto ristoro e del container adibito a segreteria. "A questo punto - ha aggiunto Lupi -, considerata la struttura, la funzione dello stesso e la possibilità di migliori e più puntuali controlli mi chiedo se non sia il caso che l'impianto torni nelle competenze della Circoscrizione".

La replica

I lavori sono stati seguiti, secondo cronoprogramma, tra il settembre e il dicembre del 2024, finanziati dal Pnrr. Con rifacimento spogliatoi e nuclei antibagni, bagni e docce compresa l'impiantistica idraulica, rete idrica di scarico, rifacimento della recinzione esterna e sostituzione dei serramenti interni. Per un ammontare di 6.500 euro.