Unioni civili omosessuali, Appendino plaude all'apertura di Papa Francesco: "Parole di modernità e coraggio"

Papa Francesco apre alle unioni civili tra persone omosessuali (pur non parlando di "matrimonio"), come tutela per le persone coinvolte anche dal punto di vista dei diritti. "Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo".

Parole che trovano subito una sponda a livello torinese dalla sindaca Chiara Appendino, che nella partita dei diritti si è sempre ritagliata (così come la sua giunta) un ruolo di primo piano. E rilanciando le parole del pontefice, la prima cittadina affida a un post su Facebook il suo pensiero: