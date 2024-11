Buon compleanno Museo Egizio: oggi l'arrivo di Sergio Mattarella, poi una Notte Bianca e tre giorni di Festival

Il Museo Egizio compie 200 anni e si prepara a tre giorni di festa. A varcare per primo la soglia del nuovo Egizio, sarà il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il cui arrivo è atteso per le 12. Il capo dello stato sarà accolto nella saletta dedicata a Carlo Felice e Vittorio Emanuele I e da lì inizierà il suo tour.

“Gli faremo vedere la mostra Materia Forma del Tempo - spiega Christian Greco, direttore del Museo Egizio - passerà attraverso il portico, visiteremo in anteprima la Galleria dei Re e raggiungeremo il Tempio di Ellesija dall’ingresso di via Duse che sarà inaugurato proprio dal presidente. Per quanto riguarda la piazza ne vedrà alcune parti da degli oblò sui cantieri”. Il tutto per un’ora di tempo.

E alla vigilia dell'arrivo del Presidente della Repubblica è arrivata anche la conferma tanto attesa: "Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha designato la dottoressa Evelina Christillin a Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino per il quadriennio 2024-2028", come riportato in una nota del Mic.

Dopo Mattarella ed i big di politica e cultura, entreranno nel vivo i festeggiamenti aperti al pubblico: tre giorni di festival ad ingresso gratuito con un ricco programma di appuntamenti che inizieranno con la Notte bianca al Museo.

Dalle 21 a mezzanotte i visitatori potranno entrare in Museo e assistere allo spettacolo di danza a cura di Marco Pelle e Antonella Albano. Il 20 inaugureranno anche i due progetti di arte contemporanea appositamente pensati e realizzati per il Museo Egizio: Sguardi del museo, sguardi sul museo dell'artista Ali Cherri e quello dell'artista Sara Sallam The Sun Weeps for the Land and Calls From the Garden of Stones.

Nei giorni successi si terranno laboratori, speed lecture, performance e conferenze. Sarà inoltre possibile visitare i nuovi allestimenti di Galleria dei Re e della Cappella rupestre di Ellesyia.



Si dovrà ancora attendere invece per il progetto più ambizioso del Musei: quello della piazza aperta al pubblico e la copertura in vetro e acciaio del cortile centrale, oltre alla sala immersiva da mille metri quadrati dove oggi è presente la biglietteria.

Per il programma completo: www.museoegizio.it