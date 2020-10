Attualità |

In attesa del coprifuoco piazza Santa Giulia è semi deserta. Appendino: “Restrizioni necessarie”

Da lunedì entreranno in vigore le norme che imporranno il divieto di circolazione dalle 23 alle 5. Nel frattempo, in una Vanchiglia guardata a vista dalle forze dell'ordine, zero assembramenti

In attesa delle nuove misure annunciate dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, con il “coprifuoco” dalle 23 alle 5 introdotto a partire da lunedì, in zona Vanchiglia è scattata la prima sera post “Ordinanza Appendino”. In una Piazza Santa Giulia sigillata a partire dalle 22,30, e guardata a vista da polizia, guardia di finanza, carabinieri e polizia municipale (pronti a informare gli avventori sulle disposizioni, ndr), gli ormai classici assembramenti hanno lasciato spazio a un'ordinato andirivieni da e verso i locali, aperti fino a mezzanotte per accogliere i clienti intenzionati a consumare da seduti; questo trend ha accompagnato come un mantra tutta la serata, coinvolgendo anche le vie limitrofe fino alla chiusura dei locali.

In piazza si è vista anche la sindaca Chiara Appendino, accompagnata dall'assessore al commercio Alberto Sacco. La prima cittadina ha poi affidato a Facebook le proprie impressioni: “Innanzitutto – si legge – ringrazio forze dell'ordine e polizia municipale per il grande lavoro che stanno facendo. Un ringraziamento va anche a cittadine e cittadini che rispettano le disposizioni; queste restrizioni non sono disposte volentieri ma sono necessarie al contenimento del contagio, dobbiamo lavorare insieme per frenare questo andamento”.