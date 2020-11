Consulta regionale europea, le attività proseguono online

La Consulta regionale europea si è riunita in videoconferenza per la definizione del programma delle attività per il 2021 e un bilancio dell'anno che sta volgendo al termine.

L'intento dell'organismo consultivo del Consiglio regionale del Piemonte (operativo dal lontano 1976) in questo periodo di criticità sanitaria ed economica è fare rete per gli studenti, le imprese e gli enti locali.

"Non può mancare in questa difficile fase di emergenza Covid - ha osservato il vicepresidente dell'Assemblea regionale Franco Graglia, delegato alla Consulta - un particolare impegno per la formazione europea dei giovani. Lo metteremo in pratica attraverso una serie di iniziative che si svolgeranno nel corso del prossimo anno nelle modalità che ci saranno consentite, in continuità con quelle già avviate, che hanno dato riscontri davvero molto positivi".

"Nonostante le difficoltà legate alla pandemia la Consulta non ha interrotto la propria attività. È necessario, in questo periodo complesso potenziare la formazione - ha sottolineato il consigliere segretario Michele Mosca, delegato alla Consulta - e i corsi rivolti agli enti locali, finalizzati a progetti che possano essere inseriti nel Recovery Fund".