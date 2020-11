Il mondo delle piccole e medie imprese cresce anche tra i campi: domani il pmi day in agricoltura

La Piccola Industria dell’Unione Industriale di Torino, insieme a Confagricoltura Torino, ha organizzato per il 20 novembre 2020 il PMI DAY, l’Undicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese. Un’iniziativa nata per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’impresa e alle sue opportunità, aprendo i cancelli delle aziende del territorio in un programma di visite guidate.

A causa dell’attuale situazione di emergenza, per quest’edizione le visite si sono trasformate in tour e incontri virtuali: un impegno organizzativo del Sistema Associativo Imprenditoriale volto a non far mancare agli studenti un’occasione di contatto con le aziende. Il PMI DAY, infatti, da oltre un decennio costituisce per i ragazzi una preziosa opportunità di confronto ravvicinato con le realtà produttive; l’obiettivo è quello di coinvolgerli, mostrando loro il valore delle competenze e del talento che ogni giorno portano l’imprenditore e i suoi collaboratori al raggiungimento dei risultati e allo sviluppo di progetti futuri.

Per gli imprenditori il PMI DAY rappresenta un momento importante, in cui condividere con i giovani l’impegno per la diffusione della cultura d’impresa: un’occasione fondamentale per ridurre la distanza tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Quest’anno i ragazzi coinvolti saranno oltre 600, provenienti da tutte le tipologie di istituti superiori e licei del territorio torinese.

“L’Unione Industriale di Torino - pur nelle attuali circostanze, che richiedono precauzioni e attenzioni particolari - continua a impegnarsi per sviluppare un futuro di crescita condivisa” commenta il Presidente degli industriali torinesi, Giorgio Marsiaj. “È importante che i giovani sviluppino una sempre maggiore consapevolezza del ruolo vitale delle imprese per il benessere di tutti i cittadini e del territorio nel suo complesso. Il PMI DAY costituisce un passo importante in questa direzione”.

Il Presidente di Piccola Industria, Giovanni Fracasso, sottolinea: “Le pmi rappresentano oltre l’85% delle imprese del territorio ed è vitale per aziende, scuole e famiglie che i ragazzi ci conoscano sempre meglio. Queste occasioni si rivelano preziosi momenti di orientamento per gli studenti, che escono da questi incontri con una maggiore consapevolezza di ciò che vorranno fare in futuro”.