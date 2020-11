Domani sarà conferito il Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica a Isabella Rossellini

Il conferimento del primo Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica a Isabella Rossellini sarà visibile domani, alle ore 18, sul sito di RaiPlay nello spazio dedicato al Torino Film Festival e curato da Rai Movie.

La cerimonia è stata realizzata nello studio TV1 del Centro di Produzione Rai di Torino che ospita il programma “Che succ3de?”, condotto da Geppi Cucciari su Rai3.

A raccontare nello speciale il suo mistero e la sua magia, ci saranno David Lynch, Guy Maddin, Antonio Monda e le co-star di Blue Velvet, Kyle Maclachlan e Laura Dern.

Novità di questa edizione, il premio sarà attribuito ogni anno ad artisti che contribuiscono in modo originale, universale e senza tempo alla cultura cinematografica.

La prima a riceverlo è quindi Isabella Rossellini, quale riconoscimento per la sua inesauribile creatività, l’esplorazione di ogni forma d’arte e l’incommensurabile capacità di trasformarsi. "Con la sua grazia elegante, la sua raffinatezza e l’intrepida capacità di esplorare nuovi orizzonti - spiegano dal Tff -ha saputo portare bellezza in ogni forma d’arte con la quale si è misurata, dal cinema al teatro, ai video musicali, alla moda".

Isabella Rossellini è cresciuta tra Parigi e Roma e si è trasferita a New York City quando aveva diciannove anni. Ha avuto grande successo come modella apparendo su numerose copertine di riviste come «Vogue», «Elle», «Harper’s Bazaar» e «Vanity Fair». Ha anche lavorato come attrice prendendo parte a numerosi film diretti da straordinari registi come Robert Zemeckis, David O. Russell, David Lynch, Robert Wilson, Taylor Hackford, Marjane Satrapi, Guy Maddin. Tra i suoi film americani più importanti Velluto blu, Cuore selvaggio, Il sole a mezzanotte, Cugini, La morte ti fa bella, Fearless - Senza Paura, Big Night e più recentemente Joy. È molto impegnata nella conservazione dello straordinario patrimonio cinematografico della sua famiglia, compresi i film diretti dal padre, Roberto Rossellini e quelli con la madre, Ingrid Bergman. Isabella ha un master in Comportamento animale e Conservazione. Ha realizzato una serie di cortometraggi pluripremiati, Green Porno, Seduce Me e Mammas, che mettono in scena in forma comica approfonditi studi scientifici sul comportamento animale. Ha girato in cinquanta diverse città con un monologo basato sui suoi cortometraggi scritti con il premio Oscar Jean Claude Carriere. Di recente è stata in tournée con il suo nuovo spettacolo teatrale, Link Link Circus, che tratta del comportamento e della cognizione degli animali.