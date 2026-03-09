A Chieri arriva "Monumentini": l'arte e l'architettura nei mattoncini più famosi al mondo

Arriva a Chieri “MONUMENTINI”, la straordinaria mostra dedicata alle opere di Luca Petraglia, uno dei più raffinati LEGO® Artist italiani. Un viaggio tra arte e creatività, imperdibile per chi ama i famosi mattoncini.

Dopo il recente grande successo di pubblico registrato al Museo Vignoli di Seregno (Monza -Brianza), da sabato 14 marzo a domenica 3 maggio 2026 la Città di Chieri ospiterà presso l'Imbiancheria del Vajro la mostra “MONUMENTINI” organizzata da Brick Expo.

Mattoncino dopo mattoncino i più rappresentativi monumenti italiani rivivono nelle reinterpretazioni in scala realizzate da Luca Petraglia, frutto di una lunga ricerca e di un meticoloso lavoro di progettazione contraddistinto da un rispetto profondo per l’architettura originale. Utilizzando oltre 100mila mattoncini LEGO®, Luca Petraglia ha riprodotto la Fontana di Trevi, il Teatro San Carlo di Napoli, la Casina Vanvitelliana, il Duomo di Milano, il Ponte di Rialto, Piazza del Campidoglio… In mostra si potranno ammirare 21 capolavori, tra i quali la Mole Antonelliana, simbolo di Torino.

La passione di Luca Petraglia (Milano, 1991) per i LEGO® nasce all’età di 4 anni, con la sua prima confezione di mattoncini. Si cimenta da subito nella costruzione di chiese interamente ideate da lui, traendo ispirazione da quelle che vede ogni giorno per strada o nei libri di storia dell’arte. Passione per LEGO® e passione per l’arte crescono di pari passo e si alimentano a vicenda durante il corso degli anni, fino ad arrivare, nel 2013, a realizzare il suo primo progetto vero e proprio: il Teatro Alla Scala di Milano, che lo consacra come vero e proprio artista del LEGO®.

«Ognuna delle sue opere-spiega Luca Bartolucci di Brick Expo -è pensata come strumento di divulgazione culturale, capace di raccontare storia, arte e ingegneria in forma accessibile e immediata, stimolando curiosità e senso di appartenenza al patrimonio collettivo».

Dichiara l’assessora alla Cultura, Eventi e alla Promozione del Territorio Antonella Giordano: «Siamo orgogliosi di ospitare a Chieri una selezione di alcuni tra i modelli più iconici di Luca Petraglia. Alla base del suo lavoro c’è sempre una ricerca storica accurata, che gli permette di restituire l’essenza autentica dei luoghi. Costruisce architetture complesse, modellate con tecniche LEGO® raffinate, e le arricchisce con giochi di luce che trasformano ogni opera in una piccola scenografia. Il risultato è sorprendente: “Monumentini” che catturano lo sguardo e raccontano una storia con precisione e poesia. All’Imbiancheria del Vajro le installazioni di Luca Petraglia dialogheranno con gli antichi strumenti di filatura, intrecciando la storia dell’architettura italiana con la tradizione tessile chierese, con un risultato dal grande impatto visivo. Tra le architetture che l’Artista predilige ci sono quelle barocche, pertanto si sentirà a casa in una città come Chieri».

Mostra “Monumentini”

Imbiancheria del Vajro

Via Imbiancheria, 12 – Chieri (Torino)

Da sabato 14 marzo a domenica 3 maggio 2026 , gli orari d’apertura saranno i seguenti:

VEN dalle ore 15 alle ore 19

SAB-DOM dalle ore 10 alle ore 19 con orario continuato

Dal lunedì al giovedì la mostra sarà aperta solo su appuntamento per le scolaresche

(gruppi organizzati di minimo 10 alunni con un accompagnatore)

Nella settimana di Pasqua la mostra resterà aperta tutti i giorni da mercoledì 1 aprile a martedì 7 aprile 2026 dalle ore 10 alle ore 19