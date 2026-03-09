Una Notte alle OGR Torino: una serata firmata Club Silencio

Venerdì 13 marzo, dalle 19 a mezzanotte, Club Silencio apre le porte delle OGR Torino, maestoso complesso industriale, interamente riqualificato dalla

Fondazione CRT, dedicato alla sperimentazione artistica, musicale, scientifica, tecnologica ed imprenditoriale, per una straordinaria apertura serale tra esperienze multisensoriali, mostre temporanee, musica, drink e molto altro!



Lo special guest della serata sarà Klaus, content creator con più di un milione di iscritti al suo canale YouTube, artista e fondatore di Wanderlust Vision, agenzia creativa multimediale. Distinguendosi da sempre per il campionamento dei suoni, porterà alle OGR Torino un set che si muove tra musica elettronica e suoni della natura.



L’esperienza multisensoriale di ROOM nel Duomo, imponente sala di 19 metri d’altezza, darà vita a uno show di luci e mapping visivo, creati in collaborazione con Momiji Light Design e Nova Media Studio, che si uniranno alla sonorizzazione originale di Pigalle e

Sidereus per creare un’installazione immersiva.



Durante l’evento sarà possibile visitare Laure Prouvost. WE FELT A STAR DYING, la mostra nel Binario 1, che tra immagini, suoni e profumi, indaga i misteri del quantum computing e dell’IA, e, nel Binario 2, ELECTRIC DREAMS. Art & Technology Before the Internet, la mostra organizzata da Tate Modern e dalle OGR Torino che racconta oltre 40 anni di sperimentazioni artistiche e tecnologiche prima dell’era di internet.

A completare l’esperienza Una Notte al Museo il lounge bar e le proposte food & drink di

SNODO.

Per info: https://to.clubsilencio.it/ogr-torino/?src=cs