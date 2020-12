Scuola e "recupero della dad", pace fatta tra Cirio e i sindacati: "Le mie parole sono state fraintese"

E' stata una frase all'interno di un discorso piuttosto articolato, con cui il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, esponeva le sue ragioni (scientifiche, prima che politiche) nella decisione di tenere ancora in dad gli ultimi due anni di scuola media. Ma ad orecchie attente - quelle degli addetti ai lavori - il passaggio non è sfilato inosservato. "Rimodulare il calendario scolastico dell’anno in corso e recuperare dalla primavera, cessata l’emergenza, i giorni in presenza che sono stati persi".

Una campanella, non di fine lezione, ma d'allarme. E subito all'interno del corpo docente si è sparso il sospetto che con quel passaggio si volesse veicolare il concetto che, quelle tenute attualmente, non fossero ore di lezione "vere". Dunque da recuperare a posteriori, quando la situazione socio-sanitaria l'avesse permesso. Da qui la levata di scudi, con tanto di comunicato unitario delle sigle confederarli di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, convocate dallo stesso governatore per spiegare (alla presenza del direttore dell'ufficio scolastico regionale, Fabrizio Manca) che, quella frase, "è stata travisata". Un qui pro quo, insomma.

Placati gli animi e tranquillizzati i docenti, il governatore ha poi ribadito che la sua intenzione, quando sarà possibile, è di "potenziare la didattica in presenza, alla ripresa, con finanziamento e con progetti dedicati".