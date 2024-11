Arriva il freddo vero su Torino e provincia: la prossima settimana farà abbassare le temperature

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a lunedì 11 novembre il cielo sarà in parte nuvoloso soprattutto tra basso Piemonte con deboli piogge sulle Alpi principalmente in nottata. Da domani pomeriggio rasserena ovunque e di notte e primo mattino saranno presenti ancora nebbie sui settori meridioanli e orientali che in qualche caso potranno durare tutta la giornata.

Temperature in media tra oggi e domani, poi in temporanea risalita tra domenica e lunedì soprattutto in quota. Le massime saranno comprese tra i 15 e 18 °C , con i valori più alti che si registreranno domenica. Potranno essere inferiori in caso di copertura o nebbia persistente nelle aree fuori città. Le minime saranno generalmente comprese tra 6 e 10°C (localmente anche più fredde in caso di rasserenamenti).