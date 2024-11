Atp Finals, 'prove tecniche di semifinale': Sinner si allena con Zverev, prima era toccato ad Alcaraz e Medvedev [VIDEO e FOTO]

In attesa delle prime partite vere, in programma da domenica pomeriggio, i quattro protagonisti più attesi dell'edizione 2024 delle Atp Finals, si stanno allenando. Ed è già Sinner mania sugli spalti dell'Inalpi Arena.

Tifo da stadio e tanti bambini per Sinner

Tantissimi i bambini delle scuole torinesi presenti in tribuna, con cori e un tifo da stadio, con i colpi vincenti del campione azzurro accolti da autentici boati. Molti i bambini che hanno portato anche cartelli per inneggiare al numero 1 del mondo, con i piccoli della scuola primaria Sibilla Aleramo che sono arrivati anche con cappellini con la carota, quasi a voler imitare i Carota Boys (i coloratissimi tifosi che seguono Sinner in tutto il mondo, ndr), che hanno fatto di tutto per consegnare e far firmare dal loro campione il loro cartello.

Prove tecniche di semifinale?

Sinner si è allenato sul campo centrale dalle 15 alle 16 assieme al numero due del mondo, il tedesco Zverev: una scelta fatta perché essendo finiti in due gironi diversi, i due non potranno affrontarsi prima di una eventuale semifinale. Sono stati preceduti, dalle 14 alle 15, da Alcaraz e Medvedev, che hanno fatto una scelta simile a quella degli altri due campioni.

D'altra parte, poche volte come in questa edizione, i primi 4 della classifica paiono molto superiori alla concorrenza e l'allenamento di oggi potrebbe essere stata la prova generale delle due semifinali che si giocheranno sabato 16 novembre.