Da Torino a Lamezia Terme per frodare il fisco: la Finanza smantella un'evasione da oltre 2,5 milioni di euro

Fatture vere per operazioni inesistenti legati al settore dei rottami di ferro: un giro d'affari di 18 milioni di euro che ha permesso di sottrarne oltre 2,5 al Fisco. Ruota intorno a queste cifre l'indagine della Guardia di Finanza che ha portato all'esecuzione di 8 misure cautelari e perquisizioni a 22 persone, alcune delle quali risultavano in condizioni economiche tali da percepire il reddito di cittadinanza. Sotto sequestro sono finiti beni per quasi 3,5 milioni di euro.

Già nel 2015, il gruppo di persone scoperte dalla Finanza aveva acquisito un impianto di trattamento dei rifiuti, tali si considerano i rottami ferrosi non ancora trattati, a copertura del sistema fraudolento, costituendo, parallelamente, diverse aziende cartiere e “filtro” che si sono dedicate, stabilmente, all'attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti per quasi di 18 milioni di euro. Allo stesso tempo, i membri dell’organizzazione coordinavano un gruppo di persone che aveva il compito di recuperare il denaro corrisposto dalle società beneficiarie della frode, prelevandolo in contanti presso i vari uffici postali dove erano stati accesi specifici conti correnti.

In tutto, l'associazione che operava in questa maniera è risultata composta da ben 17 aziende e 22 individui, Tre degli indagati, peraltro, percepivano il reddito di cittadinanza. Cinque persone sono finite ai domiciliari e 3 con obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Le Fiamme gialle torinesi, nel corso dell’esecuzione del provvedimento, hanno perquisito abitazioni ed aziende in vari comuni della provincia di Torino e nella città di Lamezia Terme, sequestrato disponibilità finanziarie e beni per oltre 2,5 milioni di euro nei confronti delle 10 società utilizzatrici delle fatture per operazioni inesistenti, i cui rappresentanti sono stati indagati a piede libero, e per oltre 800mila euro – provento illecito per l’emissione delle fatture false e per l’organizzazione della frode – nei riguardi delle 3 imprese emittenti i documenti fiscali mendaci, i cui 8 rappresentanti, sia “formali” sia reali, sono stati attinti anche dalle misure cautelari personali.