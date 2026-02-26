 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 26 febbraio 2026, 09:03

Schianto all'alba in tangenziale: due veicoli si scontrano e uno finisce ribaltato. Due feriti e lunghe code

Traffico in tilt per lo schianto che si è verificato tra Drosso e Sito in direzione Milano. Le persone coinvolte sono state portate al San Luigi

Traffico in tilt questa mattina lungo la tangenziale di Torino in direzione Nord. Alle prime luci dell'alba infatti due veicoli si sono scontrati per cause e dinamiche ancora da accertare: uno dei due mezzi ha finito la sua corsa ribaltandosi.

L'incidente si è verificato tra Drosso e Sito, in direzione Milano. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale per riportare la situazione sotto controllo e in sicurezza. Di due persone ferite è il bilancio dell'incidente, entrambi sono stati portati al San Luigi. 

Ripercussioni sul traffico con lunghe code per chi viaggia in tangenziale verso Nord.
 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium