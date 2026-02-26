Schianto all'alba in tangenziale: due veicoli si scontrano e uno finisce ribaltato. Due feriti e lunghe code

Traffico in tilt questa mattina lungo la tangenziale di Torino in direzione Nord. Alle prime luci dell'alba infatti due veicoli si sono scontrati per cause e dinamiche ancora da accertare: uno dei due mezzi ha finito la sua corsa ribaltandosi.
L'incidente si è verificato tra Drosso e Sito, in direzione Milano. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale per riportare la situazione sotto controllo e in sicurezza. Di due persone ferite è il bilancio dell'incidente, entrambi sono stati portati al San Luigi.
Ripercussioni sul traffico con lunghe code per chi viaggia in tangenziale verso Nord.
