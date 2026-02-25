Brutto incidente tra corso Francia e via Gianfrancesco Re: due feriti e abbattuto un semaforo

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, tra corso Francia e via Gianfrancesco Re a Torino.

Abbattuto un semaforo

Poco prima delle ore 17, a seguito dello scontro tra due auto (forse a causa dell'eccessiva velocità), è stato abbattuto anche il palo di un semaforo, con una delle due vetture che poi ha terminato la sua corsa contro il muro di un'abitazione, all'altezza del civico 262 di corso Francia.

Due i feriti all'ospedale

Il conducente e il passeggero sono stati condotti in ospedale per accertamenti, anche se hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, intervenuti anche i vigili urbani, per chiarire la dinamica del sinistro e regolare il traffico, prima che la situazione ritornasse alla normalità.