Controlli nei bar e minimarket di Aurora: multe e sanzioni per 5000 euro

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato è intervenuta per sedare una rissa scoppiata tra due gruppi di cittadini stranieri presso il Giardino Madre Teresa di Calcutta, dove le Volanti dell’UPGSP sono riuscite a evitare pericoli per l’incolumità anche dei residenti nel quartiere.

Alla vista degli equipaggi, i soggetti coinvolti hanno tentato di darsi alla fuga scappando in diverse direzioni, ma i poliziotti riuscivano a bloccare e a identificare 4 persone, cittadini marocchini e ghanesi, una delle quali risultata irregolare sul territorio nazionale e per la quale è stato emesso ordine di espulsione del Questore.

La capillare presenza della Polizia di Stato sul territorio cittadino ha consentito, nelle prime settimane di febbraio, di controllare 950 persone e controllare molti esercizi commerciali tra cui bar e minimarket, nelle aree comprese tra Corso Giulio Cesare, corso Brescia, Corso Emilia e corso Vercelli, aree attigue proprio al Giardino Madre Teresa di Calcutta, anche congiuntamente alle altre forze di polizia nei c.d. servizi alto impatto. I controlli hanno portato all’emissione di 5000 euro di sanzioni per violazioni amministrative.

Dall’inizio dell’anno i controlli svolti dalla Polizia di Stato e dal Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia sono stati 240. In totale nell’area sono stati 1790 i soggetti identificati, 35 gli arrestati e 60 i denunciati.