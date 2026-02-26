Scontro tra un mezzo della Croce Verde e un'auto a Luserna San Giovanni

Stava scendendo da via dei Jallà quando si è scontrata con un’auto che percorreva strada della Fornace ed è finita contro i contatori a bordo strada, demolendoli. È accaduto nella tarda mattinata di oggi – giovedì 26 febbraio – a Luserna San Giovanni, in zona San Giovanni.

Verso le 11,30 un mezzo della Croce verde di Bricherasio, che scendeva da via dei Jallà, non avrebbe rispettato lo stop immettendosi in strada della Fornace, scontrandosi così con una Ford Puma che la stava percorrendo. Il mezzo ha poi sbandato andando a finire la sua corsa contro dei contatori proprio all’incrocio tra le due vie.

Entrambi i conducenti, che sembrano non aver riportato ferite importanti, sono stati condotti all’ospedale. Sul posto è intervenuta la stessa Croce verde di Bricherasio, i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Luserna San Giovanni.