Politecnico, il rettore Saracco incontra una delegazione dei Lions che hanno donato 190mila mascherine monouso a personale e studenti

Questa mattina il Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco ha incontrato una delegazione dei Lions del Distretto Piemonte Nord Orientale e Valle d’Aosta, per porgere i ringraziamenti a nome dell’Ateneo per il contributo che ha consentito l’acquisto di mascherine monouso già a disposizione del personale e degli studenti che vengono a seguire le lezioni nelle sedi dell’Ateneo.

La possibilità di offrire un sostegno concreto per garantire condizioni di sicurezza agli studenti che giornalmente frequentano le aule ed i laboratori dell’Ateneo è subito stata subito appoggiata dal Past Governatore Libero Zannino , che ha coinvolto Lions Club International, e poi dall’attuale Governatore Giancarlo Somà .

Proprio grazie all’appoggio di Lions Clubs International Foundation - la più grande associazione di servizio umanitario al mondo, in questo momento costantemente attiva a sostegno delle comunità per il contenimento della diffusione del virus - sono stati messi a disposizione 25 mila dollari provenienti dai fondi District Community Grant , con i quali il Politecnico ha già acquistato più di 190 mila mascherine monouso.

Ha dichiarato Carla Chiasserini - Delegata del Rettore per gli Alumni e l’Accompagnamento al lavoro: “Il supporto di Lions Clubs International Foundation non è solo un sostegno economico per noi importantissimo, ma anche un segno di attenzione e vicinanza che ci sprona a contribuire in modo sempre più efficace al progresso culturale, sociale ed economico della nostra società.”