Giornate di Raccolta del Farmaco: a Rivoli una settimana di solidarietà per il diritto alla salute

Dal 10 al 16 febbraio 2026 tornano anche a Rivoli le Giornate di Raccolta del Farmaco, l’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico che coinvolge cittadini, farmacisti e volontari nella donazione di farmaci da banco destinati alle persone in condizione di povertà sanitaria.

Durante la settimana della raccolta, sarà possibile donare uno o più medicinali da banco nelle farmacie aderenti, contribuendo concretamente a sostenere gli enti assistenziali del territorio che si prendono cura delle persone più fragili. I farmacisti, in collaborazione con i volontari, indirizzeranno i cittadini verso le categorie di farmaci di cui vi è maggiore bisogno, tra cui antipiretici, analgesici, farmaci pediatrici, prodotti per la tosse, disinfettanti e altri medicinali di uso comune.

L’Amministrazione comunale di Rivoli sostiene e promuove l’iniziativa, ribadendo la propria attenzione ai temi della cura, della salute e del sostegno alle famiglie.

«Le Giornate di Raccolta del Farmaco rappresentano un gesto semplice ma di grande valore, perché parlano di cura concreta e attenzione verso le persone e le famiglie che vivono una condizione di fragilità – dichiara la Vicesindaco di Rivoli Silvia Romussi, Assessore ai servizi a sostegno delle famiglie –. Come Amministrazione crediamo fortemente nel lavoro di rete tra istituzioni, volontariato e territorio: iniziative come questa dimostrano che la solidarietà può trasformarsi in un aiuto reale e quotidiano. Garantire l’accesso alle cure significa prendersi cura della dignità delle persone e rafforzare una comunità più giusta e inclusiva».

Le Giornate di Raccolta del Farmaco si inseriscono in un percorso più ampio di impegno della città nel contrasto alla povertà sanitaria, rafforzato anche dalla recente apertura a Rivoli della nuova sede di Banco Farmaceutico Torino, presidio territoriale stabile che consolida il lavoro di rete tra istituzioni, volontari e realtà del Terzo Settore.

Le farmacie aderenti a Rivoli

Farmacia Comunale n. 10 – Corso De Gasperi 24

Farmacia Comunale n. 9 – Corso Francia 200/b

Farmacia Centrale Rivoli - Corso Francia 10

Farmacia dei Tetti - Via G.B.Rossano 62/B

Farmacia Dr.Max Rivoli Susa - Corso Susa 152/A

Farmacia Maestra - Via Fratelli Piol 35

Farmacia Reale - Corso Susa 23/A

Farmacia Santa Cristina - Corso Francia 127, Frazione Cascine Vica

Farmacia Sant’Eusebio - Corso Francia 77

Sarà possibile donare i farmaci per tutta la durata della raccolta anche in assenza dei volontari, durante i normali orari di apertura delle farmacie.