Bellezza, movimento e qualità di vita: le attività WALCE all'ospedale San Luigi per le pazienti oncologiche

Nel 2026, le donne in trattamento oncologico presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano potranno continuare a prendersi cura di sé anche attraverso momenti di bellezza e benessere. Tornano, infatti, i laboratori di trucco gratuiti organizzati da WALCE – Women Against Lung Cancer, associazione che ha sede presso il nostro ospedale, in collaborazione con la Fondazione la Forza e il Sorriso.

WALCE (Women Against Lung Cancer in Europe - Donne Contro il Tumore del Polmone in Europa) A.P.S. è l’associazione italiana di riferimento nella lotta contro il tumore del polmone, fondata nel 2006 con l’obiettivo di sensibilizzare sull’aumento dei casi e della mortalità, sostenere i pazienti e rispondere ai loro bisogni. Oggi l’associazione promuove progetti innovativi rivolti a pazienti, familiari, operatori sanitari e comunità, scuole e istituzioni, puntando su informazione, prevenzione, cura e supporto, mettendo sempre al centro la voce dei pazienti.

Attivi dal 2008 con cadenza mensile, i laboratori offrono consigli pratici e tecniche di make-up pensate per affrontare gli effetti collaterali delle terapie, come la caduta dei capelli e i cambiamenti della pelle. Gli incontri, della durata di circa due ore, sono guidati da beauty coach volontari e accolgono piccoli gruppi di 6–7 partecipanti, creando un’atmosfera raccolta, intima e di sostegno reciproco.

«Questi laboratori non sono solo momenti di cura estetica, ma veri spazi di condivisione, in cui prendersi cura di sé, raccontarsi e ritrovarsi», spiega la professoressa Silvia Novello, presidente di Walce, direttrice della Struttura Complessa di Oncologia dell’AOU San Luigi Gonzaga e docente dell’Università degli Studi di Torino. «Per alcune pazienti, riconoscersi allo specchio significa ritrovare forza e fiducia in se stesse, strumenti fondamentali durante il percorso di cura».

Accanto ai laboratori di trucco, prosegue il programma AMAti – Attività Motoria Adattata, dedicato alle persone con tumore polmonare e coordinato da chinesiologi specializzati. L’attività fisica strutturata e sicura, svolta previo parere medico e valutazione individuale, mira a migliorare forza, equilibrio, capacità cardiorespiratoria, ridurre fatigue e ansia, e aumentare la qualità di vita percepita. I dati raccolti sui circa 150 partecipanti confermano trend di miglioramento in tutti gli indicatori principali.

Da anni, le attività di WALCE promosse presso la propria sede dell'AOU San Luigi sono numerose e costantemente rivolte a supportare i pazienti e le loro famiglie. Tra queste, oltre quelle già citate, si ricordano anche il percorso di Mindfulness, i laboratori di acquerello e di arte-terapia, il servizio di trasporto dedicato ai pazienti, oltre alla produzione e distribuzione di libretti e materiali informativi pensati per offrire strumenti concreti di supporto e orientamento a chi affronta il percorso oncologico.

«Il San Luigi Gonzaga crede fortemente in un approccio che integri eccellenza clinica e attenzione alla qualità di vita delle persone», sottolinea Davide Minniti, Direttore Generale dell’AOU. «Iniziative come queste dimostrano che la cura va oltre la terapia, includendo momenti concreti di benessere fisico e psicologico, integrati nel percorso ospedaliero».

Con queste attività, WALCE e l’AOU San Luigi Gonzaga confermano il loro impegno a fianco dei pazienti oncologici, offrendo strumenti concreti per ritrovare sorriso, autonomia e fiducia in sé, anche durante le sfide della malattia.