“Reparti aperti, voce agli infermieri”: Opi Torino entra nei luoghi di cura

Portare l’Ordine dentro i luoghi di cura, dare spazio alla voce degli infermieri, costruire scelte condivise partendo dall’ascolto diretto. Con questi obiettivi l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino lancia “Reparti aperti, voce agli infermieri”, una nuova iniziativa di prossimità pensata per rafforzare il dialogo con i professionisti sanitari del territorio.



Il primo appuntamento si terrà lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 14.30, all’Ospedale Martini. L’incontro rappresenta un momento di confronto aperto e partecipato, rivolto a infermieri, infermieri pediatrici e coordinatori infermieristici, chiamati a condividere riflessioni, criticità e prospettive sul futuro della professione.



L’iniziativa nasce dalla volontà di OPI Torino di ridurre la distanza tra istituzione e professionisti, favorendo un dialogo continuo sulle scelte di politica professionale che incidono sull’organizzazione del lavoro e sulla sicurezza delle cure. Un approccio ancora più necessario in una fase di profonda trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale.



All’incontro parteciperanno il Presidente di OPI Torino, dott. Ivan Bufalo, e il Direttore SC DiPSa, dott. Fabiano Zanchi, che affronteranno temi di grande attualità e rilevanza strategica, tra cui il nuovo profilo dell’Assistente Infermiere e il suo impatto sull’organizzazione dei servizi, gli aggiornamenti sull’Infermiere in deroga e il tema dello sviluppo professionale come leva per la sicurezza e la qualità delle cure.



"Reparti aperti è un cambio di passo nel modo di essere Ordine – dichiara il presidente di Opi Torino, Ivan Bufalo –. Significa esserci fisicamente, nei reparti, per ascoltare chi ogni giorno garantisce assistenza e sicurezza ai cittadini. Le decisioni che riguardano la professione non possono prescindere dal confronto diretto con gli infermieri: solo così possiamo costruire un sistema più solido, consapevole e orientato al futuro".



L’incontro è stato programmato in accordo con la Direzione Generale e la SC DiPSa, a conferma di un percorso condiviso e orientato alla collaborazione istituzionale.



Con “Reparti aperti, voce agli infermieri”, OPI Torino rafforza il proprio ruolo di riferimento per la professione, promuovendo partecipazione, ascolto e responsabilità condivisa nella tutela della qualità delle cure e del valore del lavoro infermieristico.

