Entro marzo il nuovo lotto di Parco Dora, Appendino: “Connetteremo due parti di città” [FOTO]

Si tratta di un cantiere a lungo atteso, con una numerosa serie di ricadute positive in un'area crocevia tra le Circoscrizioni 4, 5, 6 e 7: “Il primo intervento realizzato – ha sottolineato la prima cittadina – ha riguardato la 'stombatura' della Dora che, oltre a rendere il fiume visibile, ci ha permesso di recuperare suolo anziché consumarlo, unici in Italia a farlo. Grazie ai fondi stanziati dal Governo per gli interventi nelle periferie, inoltre, siamo riusciti a investire 4 milioni di euro per trasformare una collinetta piena di rifiuti in un parco fruibile. Tutto questo ci permetterà di connettere due parti di città attraverso spazi ciclabili, attività di vario tipo e moltissimi alberi”.