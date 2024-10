Strade, tangenziale e sopraelevata di Moncalieri: in un mese oltre 1700 multe per eccesso di velocità

A Moncalieri in un mese oltre 1700 multe per eccesso di velocità

Gli incidenti che vedono per protagoniste le strade di Moncalieri, piuttosto che la sopraelevata o il tratto della tangenziale che passa nei pressi della città, hanno spesso un comune denominatore: l'alta velocità, anzi l'eccessiva velocità.

Oltre 1700 multe per eccesso di velocità

I numeri forniti dalla Polstrada del Piemonte competente per il territorio moncalierese (compreso il tratto carmagnolese dell’autostrada A6 Torino-Savona), assommati alle multe elevate dalla Polizia locale, hanno evidenziato come oltre 1700 siano state le sanzioni per coloro che hanno pigiato in modo troppo pesante sull'acceleratore. I controlli effettuati nel mese scorso hanno portato alla verifica di 21.546 persone e 15.887 veicoli, di cui 3.572 adibiti al trasporto delle merci e 112 per il solo trasporto dei passeggeri, per un totale di 13.097 sanzioni.

E tra queste ben 1.734 sono state quelle legate al mancato rispetto dei limiti di velocità. Tante anche le 364 multe per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, in alcuni casi anche l'assenza dei sistemi di sicurezza per bambini, i cui seggiolini posteriori omologati sono diventati da anni un obbligo di legge.

Al volante ubriachi o sotto l'effetto di droghe

Non poche anche le infrazioni legate a coloro che si mettono al volante ubriachi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: ben 128 i guidatori 'pizzicati' dai controlli con un tasso alcolemico oltre la soglia minima fissata in 0,5 g/l, mentre sono stati 7 quelli beccati al volante per aver assunto droga.

E ancora: 118 sono state le multe per chi circolava alla guida di veicoli privi di assicurazione, 283 le patenti di guida ritirate (per un totale di 16.608 punti decurtati), con 224 mezzi sottoposti a fermo amministrativo e 134 finiti sotto sequestro.