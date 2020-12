Politica, Cota torna in campo ma con Forza Italia

Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte dal 2010 al 2014, torna in politica e sceglie Forza Italia. Lo ha annunciato lui stesso all'Ansa, spiegando di voler dare "un contributo intellettuale", senza pretese di incarichi.

Per Forza Italia è un acquisto "di peso" in vista delle scadenze elettorali dell'anno prossimo, con il voto di Torino e di Novara, la città di Cota. "Non ho abbandonato qualcosa, con il passaggio dalla Lega Nord alla Lega di Salvini non ho rinnovato la tessera e non ho incarichi di alcun genere", ha precisato sempre all'Ansa l'ex governatore, che negli ultimi anni si è dedicato al suo studio da avvocato.