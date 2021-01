Cannabis legale a domicilio con Cascina 420: dove la qualità del prodotto incontra l’entusiasmo giovanile

Un’impresa giovane, fresca e dinamica, che guarda al futuro innovando il commercio di cannabis light, senza tuttavia rinunciare al confronto con l’antica tradizione agricola. Succede dal 2019 all’interno di Cascina 420, realtà fondata a Savigliano (CN) dal ventinovenne Kevin Gigliarano assieme ad altri collaboratori, e attiva nel Cuneese e su Torino con il comodo e veloce servizio delivery, tutti i giorni, dalle 18 alle 23.

Ritornare a coltivare e raccogliere in campagna, rispettando i ritmi della natura e dedicando anima e corpo alla nascita di un prodotto di altissima qualità: questo la filosofia di cui si nutre l’azienda, che fin dagli inizi non ha mai perso di vista la volontà di offrire al cliente il meglio, scelto tra le più prestigiose infiorescenze indoor, outdoor e greenhouse sul mercato.

“Siamo partiti con la cannabis light nel 2016 - raccontano i giovani imprenditori, ripercorrendo il cammino professionale che li ha portati fin qui -, tramite un’accurata ricerca tra i prodotti di varie aziende e collaboratori su tutto il territorio italiano, per racchiudere i migliori all’interno di una sola linea. Il tipo di coltivazione da noi praticato, a ciclo continuo, consente di avere un prodotto sempre fresco, frutto di uno studio approfondito sulle piante. Vi dedichiamo ogni giorno molta passione, cercando di trovare la pianta giusta per ogni collezionista, sia nell’ambito CBD sia in nuovi strain a livello nazionale e internazionale. Dal campo al banco, è questo il nostro motto”.

È recente la notizia della rimozione della cannabis dalla tabella Onu delle sostanze stupefacenti, datata 2 dicembre 2020, dopo un lungo iter durato oltre due anni. Va comunque specificato che la marijuana di Cascina 420 rispetta i limiti di Thc stabiliti dalla legge italiana. Si tratta di infiorescenze per usi normati, derivate da floricoltura e iscritte nel catalogo comune delle varietà ammesse in agricoltura, per uso tecnico, ricerca e sviluppo o collezionismo, non destinate all’uso umano, alimentare o farmaceutico.

La vetrina online (consultabile sul sito https://www.cascina420.it/) è davvero molto vasta. Oltre alle tante linee firmate da collaborazioni esterne, come Fact Crew, con cui si effettuano le selezioni, spicca una speciale collezione interamente coltivata e prodotta da Cascina 420, che vanta un packaging davvero accattivante e un’accurata descrizione dei metodi utilizzati e di tutte le caratteristiche utili al consumatore.

“Abbiamo guadagnato molta fiducia tra i nostri acquirenti, affermandoci a livello regionale e anche nazionale - spiegano ancora -. Puntiamo su una qualità sempre maggiore e garantiamo la consegna a domicilio con i nostri rider in 45 minuti su Torino e in 60 nel Cuneese”. Una scelta sostenibile che aderisce perfettamente alle politiche aziendali di Cascina 420.

“Sicuramente, durante il lockdown, la clientela si è allargata parecchio - precisano -. In tanti sono rimasti molto colpiti dal nostro servizio e stanno continuando a contattarci. Per i più affezionati, mettiamo a disposizione una Fidelity Card che, col tempo, dà diritto a una serie di vantaggi e sconti. Ogni 10 bollini, un grammo in omaggio. E riserviamo la consegna gratis ogni 10 barattoli di prodotto restituiti. Cerchiamo di essere sempre a disposizione dei nostri clienti con un call center attivo tutti i giorni dalle 15 a mezzanotte, più il nostro indirizzo di posta elettronica. A tutti, al momento della consegna, garantiamo la massima privacy, offrendo anche la possibilità di pagamento contactless per evitare ogni forma di contagio”.

L’obiettivo di Cascina 420, per il 2021, è di aprire punti vendita in altre città italiane, oltre a espandere il modello praticato con successo anche nelle aziende con cui già collabora.

Per informazioni:

Cascina 420

Sede operativa presso “Il villaggio della foglia”, piazza Schiapparelli 25, Savigliano (CN)

Mail: info.cascina420@gmail.com

Telefono: +39 339 2450752

www.cascina420.it