Canalis (PD): “Sul PNRR rassicurazioni, ma resta il nodo della riforma dei Centri per l’impiego”

Durante il question time in Consiglio regionale, la vicepresidente della Commissione Lavoro Monica Canalis (PD) ha sollevato dubbi sulla riforma strutturale dei Centri per l’impiego piemontesi, ricevendo rassicurazioni, a suo dire, solo parziali dall’assessora al Lavoro Elena Chiorino.



"Ad oggi sono stati impegnati 52 dei 68 milioni di euro, risorse nazionali e PNRR, per rafforzare la formazione degli operatori dei Centri per l’impiego, per i sistemi informativi e le infrastrutture - sostiene Canalis - Per quanto riguarda il programma GOL, al 30 novembre 2025, 165.632 persone hanno trovato lavoro e tutti i 294 milioni di euro assegnati sono stati impegnati. Il nodo della riforma dei Centri per l’impiego sarà cruciale per garantire continuità ed efficienza: servono assunzioni di nuovi operatori e c’è un problema di sedi e di spazi fisici".



"Monitoreremo - conclude la consigliera regionale dem - che entro il 30 giugno venga conclusa la formazione delle restanti persone disoccupate e soprattutto che questa grande mole di fondi europei erogata in maniera straordinaria durante la pandemia abbia un seguito e non resti una cattedrale nel deserto".





