Articoli tecnici: il successo delle proposte in gomma, silicone e poliuretano

La ricerca dei migliori materiali per realizzare articoli tecnici è sempre più articolata da parte delle aziende produttrici.

Ciò porta alla creazione di prodotti d'eccellenza che, non a caso, sono richiesti in numerosi contesti industriali, da quello siderurgico a quello calzaturiero, passando per quello alimentare.

Con gli anni, anche le tecniche di realizzazione si sono evolute e un esempio dell’impegno speso per garantire sempre prodotti in linea con tutte le possibilità garantite dall’innovazione è dato da Warca.

Si tratta di una realtà italiana di riferimento del settore, che da oltre 50 anni realizza articoli tecnici di alta qualità, lavorando al meglio materiali come gomma, poliuretano e silicone: l’ampia proposta messa a disposizione può essere visionata sul sito ufficiale italianrubberroller.com dell’azienda, dove è possibile anche richiedere soluzioni su misura con cui soddisfare anche esigenze più specifiche.

La gomma

Elastica, resistente e leggera, la gomma è uno dei prodotti naturali più versatili e si estrae dal caucciù degli alberi.

I rulli rivestiti in gomma sono tra i prodotti maggiormente prodotti dalle aziende, come qualsiasi altra componente necessiti proprio di abbinare ad essa il metallo: i due materiali, infatti, aderiscono perfettamente l'un l'altro, creando un risultato finale con caratteristiche di resistenza davvero uniche nel loro genere.

Se vulcanizzata, la gomma risulta ancora più elastica del normale e resiste bene ad agenti atmosferici e chimici: si tratta di legarla allo zolfo tramite uno specifico processo chimico per migliorarne le performances sotto ogni punto di vista.

Alle volte, vengono aggiunti anche agenti antiossidanti per preservarla dall'umidità. La gomma, inoltre, sopporta bene la pressione e l'attrito, assorbendo anche le vibrazioni.

Il silicone

Il silicone, invece, è un composto derivato da molecole inorganiche denominate polimeri: dall'unione dell'ossigeno con il silicio, nasce un materiale ancora più leggero della gomma, che scherma perfettamente dai raggi UV ed è termoisolante.

Anch'esso ha proprietà di notevole resistenza a soluzioni chimiche o saline e non teme gli urti. Anche il silicone può essere sottoposto a processi di vulcanizzazione per ottimizzarne le prestazioni e, nella sua forma liquida, si plasma adeguatamente in forme e dimensioni diverse per creare articoli tecnici di ogni tipo.

Il poliuretano

Un altro polimero che presenta le stesse qualità di gomma e silicone è il poliuretano. Può essere molto elastico e non teme affatto le abrasioni, sopporta il contatto con elementi chimici anche aggressivi come l'ozono, il carburante e tutti i derivati del petrolio.

Anch'esso, proprio come il silicone, trattiene i raggi UV e non si deforma né si rovina con il calore eccessivo. Grazie alle sue proprietà ignifughe ed espansive, viene impiegato per creare anche rivestimenti e schiume di sicurezza.

Peculiarità degli articoli tecnici

Tutti questi eccellenti materiali possono essere usati singolarmente o persino combinati l’un con l'altro per dare vita a prodotti unici nel loro genere che abbiano tutte le peculiarità necessarie per svolgere il proprio compito.

Un rullo ricoperto di gomma, poliuretano o silicone, ad esempio, può essere lavorato in superficie con filettature diverse a seconda delle necessità: concave, convesse, con scanalature più o meno profonde, a rigature orizzontali o verticali o persino romboidali, tali superfici si adattano a inchiostrare, trattenere oggetti o inserirsi in meccanismi complessi senza rischiare mai di perdere adesione.

Piccole rifiniture come le guarnizioni, per esempio, possono essere invece lavorate per essere modellate e rese sottili oppure atte ad essere alloggiate in appositi spazi a seconda delle richieste del cliente.

Il rullo di un trattore sarà molto diverso da uno inchiostratore per macchine flessografiche e non solo per quanto concerne la mescola dei materiali, ma anche per la tipologia di caratteristiche che dovrà caratterizzarlo.

Per questo, rivolgendosi a professionisti del settore, si avrà la certezza di disporre di articoli tecnici realizzati selezionando sempre il materiale adeguato e la lavorazione più adatta alle proprie esigenze.