Come usare lo smartphone in auto in tutta sicurezza

Passate molto tempo in auto e non potete mai rinunciare al cellulare, per questioni familiari o di lavoro? Come ben sapete, non è possibile guidare e stare al telefono: se gli auricolari sono la soluzione, soprattutto quelli Bluetooth, sapere dove poggiare lo smartphone diventa spesso un problema.

Ciò accade anche quando lo si vuole utilizzare come navigatore oppure per chiamare qualcuno ma non si ricorda bene come lo si è registrato in rubrica. Vediamo come tenere a portata di mano il telefono senza correre inutili rischi.

Un buon porta cellulare

Chissà quanti di voi ricordano ancora di aver fatto un viaggio in auto, magari con il proprio papà, ben forniti di cartine stradali: in passato questo era l’unico modo per trovare la strada o, meglio, l’autostrada che avrebbe condotto direttamente al luogo desiderato.

Con l’evoluzione tecnologica, questi strumenti, che rendevano abbastanza difficoltoso il viaggio da soli, costringendo a fermarsi per fare una ricapitolazione o portando anche a sbagliare tragitto, sono stati sostituiti dai navigatori. Tuttavia anche gli smartphone oggi hanno questa funzione, per cui basta un solo dispositivo per tutto.

Nasce così l'esigenza di avere il cellulare sempre a portata di mano, anche quando si è alla guida e non lo si può mettere all’orecchio. Dove poggiarlo per poterne usufruire in totale sicurezza? Avete sicuramente bisogno di un porta cellulare, un oggetto da collocare sul cruscotto o al vetro e che vi consentirà di interagire facilmente con lo smartphone.

Questi prodotti consentono anche di riprodurre delle canzoni o di effettuare chiamate in vivavoce, se non con gli auricolari senza fili. I modelli in commercio sono molti e, a meno che non ne acquistiate uno prodotto dalla stessa azienda del cellulare o non siate sicuri che le misure siano quelle giuste, il nostro consiglio è quello di optare per un modello universale.

Solitamente questi porta cellulare sono dotati di una molla, che permette di allargarne o stringerne la base, in modo da adattarsi bene al modello da voi posseduto. Inoltre possono ruotare a 360°, così da consentire una buona fruizione in qualunque posizione vi troviate.

Il supporto magnetico

Tra i modelli più validi di porta cellulare c’è il supporto magnetico auto per smartphone, un oggetto che si installa direttamente sulla griglia di ventilazione dell’auto, così da essere molto saldo e assicurare una stabilità migliore di quella dei supporti con ventosa. Bisognerà però fare attenzione, infatti se le bocchette sono circolari, potrebbe essere difficile fissarli.

Dato, inoltre, che si tratta di elementi che sfruttano il magnetismo, è necessario anche verificare quanto peso possano reggere: ciò vi aiuterà a capire se vanno bene per il vostro smartphone o se, addirittura, potrete utilizzarli anche per il tablet o un dispositivo più pesante.

Alcuni di questi possono inoltre essere fissati al cruscotto: in questo caso accertatevi della presenza di parti magnetiche di ricambio.

Come montarli?

Il tipo di aggancio vi farà capire come utilizzare il vostro porta cellulare: molti modelli sfruttano una ventosa per attaccarsi al parabrezza, in modo da non cadere, visto che l’effetto sottovuoto li renderà perfettamente aderenti alla superficie.

Questa soluzione può tuttavia ridurre la visibilità della strada, per cui è bene prestare attenzione al punto esatto in cui li si colloca. Allo stesso modo, è bene non optare per quelli con tappetino adesivo, che non ha una forza tale da assicurare una buona tenuta nel tempo.

Per quanto concerne i supporti magnetici, questi garantiscono una buona resa ma è sempre bene prestare attenzione all’aria calda che fuoriesce dalla ventola, alla quale vengono collegati, che potrebbe rovinare lo smartphone.

Di conseguenza, quando dovrete scegliere quello giusto per voi, dovrete assicurarvi che abbia queste caratteristiche: che sia facile da montare e che non cada, che non debba essere collocato in un punto in cui la visuale della strada viene ridotta, che possa essere fatto ruotare in modo da garantire l’accesso in ogni posizione.

Quanto costano?

Dobbiamo sempre ricordare che usare lo smartphone in auto, mentre si guida, è non solo pericoloso ma anche proibito dalla legge, per cui è consigliabile usare il supporto in macchina in maniera intelligente. In sostanza, anche se il cellulare è posizionato lì, non potrete aggiornare i social o consultarli se siete alla guida.

Se, infine, vi chiedete quanto possa costare un oggetto del genere, nessuna paura, in quanto si va dai 10 euro ai 30 euro, a seconda del modello scelto e degli optional che include: con una piccola spesa assicurerete la salute vostra e delle persone che sono in auto con voi.