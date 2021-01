Masso precipita dal monte e finisce sull’auto di due ragazzi di Orbassano: tragedia sfiorata a Crissolo (FOTO)

Poteva finire in tragedia quanto accaduto stamane, lungo la strada provinciale 234, a Crissolo, nel cuneese. Due giovani, originari di Orbassano, stavano risalendo la strada a bordo di una Volkswagen quando, da monte, si è staccato un masso di ingenti dimensioni, rotolando a valle e finendo sull’auto.

Il masso ha sfondato il vetro anteriore dell’auto, finendo all’interno dell’abitacolo. Fortunatamente, però, i due giovani occupanti della vettura non hanno riportato traumi, ad esclusione di alcuni graffi ed escoriazioni. Sul posto sono comunque intervenute le ambulanze del 118 partite da Paesana, una pattuglia di Carabinieri, per tutti i rilievi del caso.

Anche il sindaco del paese, Fabrizio Re, si è recato sul posto per accertarsi di quanto successo. Uno dei due occupanti dell’auto è comunque stato trasportato in pronto soccorso, all’ospedale di Savigliano, per ulteriori accertamenti, ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

La strada è rimasta chiusa all’incirca per un’ora, per permettere in sicurezza le operazioni di soccorso e di rimozione della vettura.