Nichelino: perde il controllo e l'auto va a schiantarsi sullo spartitraffico

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente avvenuto nella serata di sabato in via Giusti a Nichelino. Nelle vicinanze del passaggio a livello una vettura si è andata a schiantare sullo spartitraffico centrale.

Corsa finita sullo spartitraffico

Non è ancora chiaro se a causare il sinistro sia stata l'eccessiva velocità o un momento di distrazione della persona al volante, sta di fatto che l'auto è finita direttamente sullo spartitraffico, fermando la sua corsa contro il palo e rimanendo incastrata a quasi un metro da terra. Non ci sono stati feriti e il guidatore è riuscito a cavarsela con poco, qualche bollo e alcune abrasioni, ma sarebbe bastato poco perché l'incidente avesse conseguenze fatali.

L'intervento del carro attrezzi

Un carro attrezzi ha poi rimosso quel che restava dell'auto, mentre la Polizia locale ha effettuato i rilievi del caso.