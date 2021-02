Strada provinciale 22 della Forcola: sospesi i lavori per condizioni meteo avverse

Avrebbero dovuto terminare entro il mese di gennaio i lavori per la costruzione di una rotatoria a raso fra la Sp. 22 “della Forcola” e la Sp. 22 dir. 01 nel territorio del comune di Grosso Canavese: ma a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli che inficiano la prosecuzione delle lavorazioni previste (realizzazione di rilevato stradale e sottofondo stabilizzato anidro) sono stati sospesi a partire dal 28 dicembre 2020.

Al fine di arrecare minori disagi possibili alla popolazione si è convenuto con l'impresa esecutrice di sospendere la chiusura al transito veicolare sulla via comunale denominata "Strada Ciriè", collocando a bordo strada le recinzioni e delimitazioni di cantiere, con la relativa segnaletica temporanea.

L'attuale cantiere risulta già illuminato dal nuovo impianto, che consta di 13 pali con proiettori a Led.

La Sp. 22 della Forcola, importante asse viario per il collegamento di Ciriè, Grosso e Corio, è frequentata da una buona componente di mezzi pesanti, essendo localizzata nelle immediate vicinanze, in Strada Località Vauda, la discarica di Grosso. Per migliorare la visibilità e le generali condizioni di fruibilità da parte degli utenti, incrementando le condizioni di sicurezza del transito veicolare, la Direzione Viabilità della Città metropolitana ha progettato una rotatoria, che fa parte delle opere compensative della discarica di Grosso. La rotatoria in corso di costruzione avrà un diametro esterno di 40,00 metri per un costo complessivo di quasi 171mila euro.