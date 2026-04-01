A Pomaretto cantieri aperti contro il dissesto: interventi per 1,3 milioni

Cinque cantieri per un totale di circa 1,3 milioni di euro di interventi: a Pomaretto diverse imprese sono al lavoro per riparare i danni causati dagli eventi alluvionali del 2024 e del 2025.

“Alcuni di questi interventi sono brevi e termineranno nel mese in corso, altri invece si protrarranno anche nelle settimane successive” annuncia il sindaco, Danilo Breusa.

In Borgata Bout si sta consolidando il terreno franato nel 2024 con palificate ancorate e si sta costruendo un muro per l’accesso alla borgata. Sul cantiere da 200.000 euro è al lavoro l’impresa Richiardone Dino e C.

Futur Garden, invece, sta realizzando briglie e muri di contenimento ancorati con palificate in Via Podio, colpita da un evento alluvionale nel 2025. La spesa per i lavori in corso è di 255.000 euro.

Nello stesso anno si era verificato un evento franoso anche in strada Blegieri, dove l’impresa Mattia Breuza sta costruendo una scogliera con terre armate per un importo di 228.000 euro.

A Gaydou Renzo è stato invece affidato il posizionamento di briglie a monte dell’incrocio per borgata Soubeiran e la realizzazione di una scogliera a valle con un incarico da 150.000 euro.

L’intervento più consistente è quello da 418.000 euro di Idroterm che consiste nel rifacimento di un muro sul torrente Germanasca con micropali a profondità oltre trenta metri.

“Le risorse economiche derivano dai fondi per gli eventi alluvionali del 4 e 5 settembre 2024 e del 13 e 14 aprile 2025 – sottolinea Breusa –. Terminati questi cantieri i danni più ingenti saranno riparati e rimarranno soltanto interventi minori”.