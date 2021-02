Basta degrado in via Livorno, Liardo-Maggia (Fdi):"In strada per riprenderci il quartiere"

Passeggiata per la Legalità ieri sera in Via Livorno, dove una ventina di militanti di Fratelli d'Italia e residenti hanno percorso il tratto tra C.so Umbria e C.so Regina per denunciare il crescente degrado. "Siamo qui per riprenderci il quartiere - dichiara l'esponente di Fratelli d'Italia Enzo Liardo -. E' inaccettabile che in questo tratto di via prosperino afro-market che vendono alcool nonostante i divieti, creando al loro esterno assembramenti e immondizia. Le regole in questa città, grazie ad anni di sinistra e cinquestelle, sembrano valere soltanto per i commercianti italiani, per gli altri tutto è lecito. E' il momento di dire basta a questo doppiopesismo". "Da settimane raccogliamo le segnalazioni dei cittadini che denunciano un crescente degrado in zona - spiega Luca Maggia, residente in Circoscrizione 4 -. Abbiamo così deciso di organizzare questa "passeggiata" per dimostrare a tutto il quartiere che non ci arrenderemo a vedere le nostre strade diventare dei cassonetti. Siamo stanchi di assembramenti, ubriachi che rompono bottiglie, risse, minacce, donne importunate. Abbiamo segnalato la situazione alle Forze dell'Ordine e ci auguriamo che in via Livorno possa tornare la legalità".