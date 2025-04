Domenica 6 aprile in piazza Bengasi dalle 9 alle 19, si terrà "Aspettando il mercato", un evento unico dedicato al commercio, all'artigianato e all'intrattenimento per tutte le età.

Non mancheranno musica dal vivo, spettacoli itineranti, esibizioni artistiche e attività per bambini e bambine come giochi e laboratori. L'ingresso all'evento è libero. L'appuntamento ha ottenuto il patrocinio della Circoscrizione 8.