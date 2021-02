Fabiana Macaluso artista e attivista: ora tra arte e web presenta nella rubrica promossa da Città & Tempo social tv

Fabiana Macaluso artista torinese si attiva in un percorso web, con molta passione per l’arte in questo periodo storico molto difficile decide in collaborazione con Eugenio Costa presidente della Casa Editrice Montabone a Milano di dedicare delle interviste ad artisti per dare voce a chi ha voglia di esprimersi in semplicità presso il canale web di Eugenio Costa alla sua pagina Facebook.

Fabiana presenta vari artisti in una rubrica personale dedicata all’arte dove intervistando gli artisti fa raccontare la passione e la vita artistica di ogni uno di loro. L’obiettivo è di promuovere la cultura creando progetti di espressione contemporanea attraverso il confronto diretto e la preparazione.

"Vogliamo favorire una sinergia progettuale volta ad organizzare e realizzare eventi artistici e culturali di alto profilo".

Le puntate si svolgono due volte al mese primo e ultimo venerdì alle ore 17:00 /17:30, la prima puntata è già andata in onda il 5 febbraio con l’ospite Gloria De Marco artista di Firenze, ma anche scrittrice di romanzi e autrice di alcune canzoni l’artista vuole con la sua arte sensibilizzare l’opinione pubblica su alcuni esemplari di animali in via di estinzione.

La seconda puntata sarà trasmessa il 26 febbraio alle 17 con ospite Buana Lima Art Director e scrittrice dal Brasile e l’artista da lei in cura Monica Mendes, una bravissima artista brasiliana amante delle danze afro-brasiliane che rappresenta in molte delle sue opere.

“Sono immersa in molti progetti sia personali che collettivi - dichiara Fabiana Macaluso - tra cui il mio progetto Virtual Art Workshop Social Group arte nel mondo no profit. Siamo un bel gruppo di bravi artisti e tutti insieme con grande sinergia diamo vita ad una pagina creativa Instagram molto particolare che sta aiutando ogni uno di noi a non perdere le speranze anche solo creare per pubblicare nella pagina in nostri lavori e un grande aiuto per divulgare la nostra arte tutti insieme un lavoro di squadra che ci sta dando delle piccole soddisfazioni in un periodo molto buio per l’arte. Non ci perdiamo d’animo lottiamo e andiamo avanti come abbiamo sempre fatto tutto questo anno di grande sofferenza per tutto il mondo".

"Personalmente ho anche grandi progetti con la mia manager Debora Cattoni - prosegue -, molto simile a me, una ragazza tenace che crede in me e nella mia arte e al mio attivismo, mi sostiene e mi incoraggia e sarà prossimamente anche modella dalle mie opere la sua rara bellezza e molto in linea con il mio gusto! Sto progettando ultimamente anche una copertina di un nuovo album musicale per un cantante, Alessio Castelli: credo in lui e nella sua bellissima voce e con grande stima gli auguro grandi successi".

"Il mio attivismo continua e spero presto di dare vita ad un secondo pozzo di acqua potabile in Kenya al villaggio Msoloni e di continuare a sostenere i due villaggi kenioti a che mi stanno molto a cuore e spero sempre che la mia arte possa arrivare ad essere un sostegno ed un veicolo sociale per sostenere tanto altro di bello per i più deboli ovunque io possa dare un mio piccolo contributo. Ringrazio Eugenio Costa e Associazione Città e Tempo per la collaborazione", conclude Fabiana Macaluso.

"L’Associazione è costituita da persone fisiche, che hanno a cuore la promozione e la tutela del Patrimonio Culturale Italiano - dice Eugenio Costa -. In particolare, nell’ambito della beneficenza, l’Associazione opera a favore degli artisti che versano in stato di indigenza fornendogli sostegno per una vita dignitosa e supporto per potere operare e svolgere la propria attività artistica. Nell’ambito della promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, l’associazione si occupa di preservare e promuovere iniziative volte a diffondere la conoscenza dell’archivio fotografico della famiglia Costa, storicamente legata a Luigi Montabone, pioniere della fotografia in Italia, attivo dal 1856 fino alla morte, nonché a tutelare i macchinari utilizzati e raccolti, negli anni, dallo stesso Montabone e dai suoi successori. L’Associazione si occupa altresì di curare le edizioni del marchio storico di editoria Montabone. L’Associazione, inoltre, ha come scopo quello di potenziare, rafforzare e diffondere i legami di amicizia, solidarietà e collaborazione tra i soci; - azioni di interesse collettivo tra e con gli associati, anche con altre Associazioni compatibili con le finalità dell’Associazione".





pagina e contatti :

https://www.facebook.com/Citt%C3%A0Tempo-103369831308777/

www.montaboneitore.it

https://www.instagram.com/citta_tempo/

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Montabone

e-mail: cittaetempo@gmail.com

Contatti dell’artista Macaluso Fabiana :

https://instagram.com/fabiana__macaluso_artist?igshid=1jni2yjw1hhah

https://www.facebook.com/Fabiana-Macaluso-blog-tv-arte-e-intrattenimento-175647244130419/

https://www.facebook.com/macalusofabianacontemporaryartist/

http://linkedin.com/in/fabiana-macaluso-contemporary-artist-043427176

https://mobile.twitter.com/fabianamacalus1

Fabiana19802@gmail.com

Galleria di riferimento per acquistare le opere di Fabiana Macaluso :

https://www.queenartstudio.it/pagine-d-artista/fabiana-macaluso-1/