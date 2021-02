Scorie nucleari: il Consiglio comunale di Volpiano a sostegno di Rondissone, Mazzè e Caluso

Il Consiglio comunale di Volpiano , nella seduta di lunedì 22 febbraio, ha approvato all'unanimità una mozione a supporto della mobilitazione dei Comuni di Rondissone, Mazzè e Caluso contro l'ipotesi di stoccaggio delle scorie nucleari in quel territorio, in relazione ai procedimenti in atto per l'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Il Consiglio ha inoltre dato mandato all'ente di richiedere al Consorzio di Bacino 16 l'emissione nel 2021, come già accaduto nel 2020, di due bollettazioni per la tassa rifiuti: la prima, suddivisa in tre rate, valida come acconto e pari al 75 per cento della tariffa del 2020, la seconda, a saldo, calcolata in base alle tariffe del 2021. «Poiché il Consorzio di Bacino 16 non ha ancora approvato il piano economico finanziario - ha spiegato l'assessore al Bilancio Giovanni Panichelli - non possiamo agire diversamente, chiedendo di procedere con due bollettazioni anche per far arrivare alle famiglie le bollette in tempo utile».