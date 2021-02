Un compleanno magico per l’artista internazionale Fabiana Macaluso con la visita di Cherif Karamoko alla Queen Art Studio Gallery

Il 20 febbraio l’artista Fabiana Macaluso ha compiuto gli anni e una sorpresa magnifica, il calciatore Cherif Karamoko della serie B del Padova conosciuto tramite la sua manager Debora Cattoni va in visita presso la galleria Queen Art Studio di Padova per ammirare le opere dell’artista dal vero.

L’artista dichiara: “Per me è stato un bellissimo regalo e sorpresa il bravissimo calciatore Cherif Karamoko che ho conosciuto da alcune settimane mi ha ispirato molto per la sua storia ed è subito nata una bellissima sintonia spirituale per la sua storia e ho comprato anche il suo libro molto interessante e commovente, che consiglio.

Il titolo del libro è “Salvati tu che hai un sogno” (lo si può trovare online al seguente link: https://www.amazon.it/dp/880472790X/ref=cm_sw_r_cp_api_i_79P55QRB1KP2BN22X5E9?_encoding=UTF8&psc=1)

Penso che la sua storia sia la storia di molte persone che cercano di raggiungere il sogno Italiano e che devono affrontare molte avversità, ma anche il suo passato molto commovente ha attirato la mia attenzione, trovo la sua storia un esempio per tanti, la forza e il coraggio per affrontare una vita da solo in Italia con persone che lo hanno ammirato e aiutato, ora lui è un calciatore e gli auguro con tutto il cuore di proseguire questa fantastica carriera al meglio e di coronare il suo sogno fino in fondo… ne sono sicura perché ha la stoffa del campione, grazie Cherif sei anche un appassionato di arte una persona direi stupenda e di grande cultura e cuore, che Dio ti benedica.

https://instagram.com/_cherif_karamoko?igshid=x9yb00sltr7z

Ringrazio la Queen Art Studio Gallery di Padova e Maria Grazia Todaro Art Director per la magnifica permanenza presso la galleria stupenda e che ormai da tanto ritengo una signora galleria e di fiducia.

https://www.queenartstudio.it/pagine-d-artista/fabiana-macaluso-1/

https://www.queenartstudio.it/pagine-d-artista/fabiana-macaluso-1/

Per il mio compleanno ho ricevuto tantissimi messaggi di auguri e anche un bellissimo articolo da parte della mia manager Debora Cattoni, che ringrazio, sempre ricca di amore e fantastiche sorprese. Ringrazio tutti di cuore per gli affettuosi auguri”.









Contatti Fabiana Macaluso:





fabiana19802@gmail.com





https://instagram.com/fabiana__macaluso_artist?igshid=hw1tth22aa96





http://linkedin.com/in/fabiana-macaluso-contemporary-artist-043427176





https://www.facebook.com/Fabiana-Macaluso-blog-tv-arte-e-intrattenimento-175647244130419/





https://mobile.twitter.com/fabianamacalus1