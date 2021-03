Disordini a Barcellona: tentano di dare fuoco a un mezzo della Polizia, arrestata torinese per tentato omicidio

E' di tentato omicidio l'accusa di cui dovrà rispondere l'anarchica torinese di 35 anni che nei giorni scorsi è stata arrestata a Barcellona, in Spagna, a seguito di alcuni disordini scoppiati dopo l'arresto del rapper Pablo Hasel.

La donna, secondo le ricostruzioni, avrebbe cosparso un mezzo della polizia della squadra antisommossa con dell'acquaragia, prima che venisse lanciata una molotov ad appiccare l'incendio.

All'interno del furgone in fiamme c'era un uomo, motivo per cui l'accusa nei confronti dell'anarchica - una degli italiani finiti in manette in Catalogna - dovrà rispondere di un'accusa così grave.