Torino, il degrado e la maleducazione si infilano nel tunnel: un frigo abbandonato alla rotonda della Regione

E' stata inaugurata quasi 6 mesi fa, ma si trova già a dover fare i conti con i comportamenti incivili delle persone. Nelle scorse ore tanti cittadini che abitualmente percorrono in auto il sottopassaggio del Lingotto - quello che collega corso Corsica a corso Unità d'Italia - hanno segnalato la presenza di un frigorifero a bordo strada, proprio all'uscita dalla rotonda realizzata sotto il futuro grattacielo della Regione.

Una discarica che non si può certo definire a cielo aperto, ma che racconta bene il rispetto e il senso civico che alcune persone dimostrano di possedere in quantità davvero modeste.

Apparentemente scoperchiato, il grosso elettrodomestico si trova lungo la direttrice che porta verso l'imbocco delle autostrade, a pochi passi proprio dalla nuova rotonda. Al suo interno, un secchio e quello che sembra essere un pennello per dare il bianco. Tutto insomma lascia pensare che si tratti di qualcuno che - nella necessità di smantellare un cantiere per la ristrutturazione di un alloggio - ha pensato bene di liberarsene nel sottopassaggio.

Una scelta peraltro piuttosto rischiosa, visto che il traffico (a velocità piuttosto sostenuta) è sempre molto intenso nel sottopasso. E se da un lato è vero che la rotonda impone di rallentare, risulta difficile immaginare che qualcuno possa aver agito in maniera così incivile senza dare nell'occhio.

A meno che non l'abbia fatto in orari notturni, sfruttando la presenza scarsissima di persone in giro a causa delle limitazioni anti Covid. Ma in questo caso, oltre alle regole della convivenza civile, si pongono interrogativi anche sul rispetto del coprifuoco.