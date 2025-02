Aumentano i controlli sui taxi e mezzi a noleggio: sospese quattro licenze e bloccato un Van abusivo

E’ di 144 veicoli controllati il bilancio della recente attività di controllo della Polizia Locale di Torino sul trasporto di persone.

Le verifiche, intensificate nel periodo che ha visto in città una importante presenza di turisti per grandi eventi e festività di fine anno, erano volte ad accertare eventuali irregolarità nell’operatività del servizio taxi e di noleggio con conducente e al contrasto all’abusivismo. Più turisti, più controlli

“La sempre più elevata presenza di turisti a Torino - spiega l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Marco Porcedda -, porta con sé fenomeni come l’abusivismo, anche nel settore del trasporto pubblico leggero non di linea. Recentemente, insieme al collega al Commercio Chiavarino, ci siamo confrontati in più occasioni con le categorie del settore e siamo soddisfatti di essere riusciti a trovare insieme un sistema per contrastare più efficacemente le irregolarità. Un risultato reso possibile anche in questo caso grazie all’attività attenta e costante messa in campo dalla Polizia Locale e che sono convinto, grazie anche alla collaborazione con chi esercita regolarmente la propria attività, permetterà di mettere a disposizione un servizio corretto e trasparente a coloro che vorranno fruirne”.

Il Reparto Sicurezza Stradale Integrata, comparto autotrasporto, a partire da novembre 2024 ha controllato 67 taxi, 62 Noleggi con Conducente e altri 15 veicoli, svolgendo anche attività di accertamento in orario notturno nei pressi di discoteche, locali notturni e dello stadio in occasione di partite di calcio.

35 le violazioni accertate: 22 al codice della strada (di cui un articolo 80 per revisione non effettuata) e 13 al Regolamento taxi. Sei i fermi amministrativi ad Ncc, quattro sospensioni di licenza per i taxi e due fermi per un veicolo totalmente abusivo. Van senza licenza

Lo scorso sabato 1° febbraio, durante un controllo in orario notturno nei pressi di una discoteca, gli agenti hanno fermato un van che trasportava persone, che è risultato totalmente abusivo e il cui conducente era privo di licenza Ncc. Nello specifico, gli agenti gli hanno contestato due violazioni: la prima, dell’articolo 85 c.2 e c.4 che, oltre alla sanzione pecuniaria di 173 euro, comporta la sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi e il conseguente fermo amministrativo e la seconda dell’art 116 CdS, c.16 e c.18 per guida privo di Cap - Certificato di Abilitazione Professionale - con importo di 408 euro e sanzione accessoria del fermo di 60 giorni.