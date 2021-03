La richiesta di Uncem: "Sbloccare subito 10 mila assunzioni negli enti territoriali"

"Leggo di 13 mila posti necessari nella Pubblica Amministrazione centrale, tra Ministeri e Agenzie. E apprendo di un concorso per 4.500 nuove assunzioni negli stessi Ministeri, da bandire a breve. Sollecito il Ministro Renato Brunetta a non dimenticarsi che i Comuni sono l'asse portante della ripresa e dello sviluppo. E senza nuove teste, non si va lontano. Ho scritto al Ministro affinché si possano agevolare 10 mila assunzioni negli Enti territoriali, in particolare nei piccoli Comuni". Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

"Abbiamo la necessità di rigenerare la Pubblica amministrazione con giovani che oggi, usciti da liceo o Università pensano a tutt'altro che avere una carriera in un Comune o in un'Unione montana. Non certo si deve tornare al mito del posto fisso. Ma di certo gli Enti territoriali hanno bisogno di nuove leve e nuove idee, capaci di attrarre risorse europee, stare nella transizione ecologica e digitale. Al Ministro Brunetta dico di eliminare vincoli e lacci per le assunzioni nei Comuni e nelle forme aggregative dei Comuni".

"10 mila donne e uomini subito per rigenerare gli Enti locali, in un Paese che crede nelle Autonomie forza della Repubblica, come sancito dalla nostra Costituzione", ha concluso il presidente di Uncem.