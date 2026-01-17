Pd e Stati Uniti d'Europa presentano una proposta di legge sulla sicurezza urbana del Piemonte

I Gruppi Pd e Stati Uniti d’Europa in Consiglio regionale hanno presentato una Proposta di legge, primo firmatario il consigliere regionale del Partito Democratico Fabio Isnardi, volta a rafforzare le politiche integrate di sicurezza urbana e territoriale in Piemonte, con un’attenzione particolare alla tutela delle abitazioni private e delle aree più esposte ai fenomeni di microcriminalità.

Negli ultimi mesi, infatti, numerosi cittadini hanno segnalato un aumento significativo dei furti nelle abitazioni, spesso accompagnato da un naturale e crescente senso di insicurezza e da timori per la propria incolumità, soprattutto nelle zone rurali e meno densamente popolate.

La proposta di legge nasce proprio da queste preoccupazioni e intende offrire una risposta concreta, moderna e rispettosa delle competenze istituzionali previste dall’articolo 117 della Costituzione e dallo Statuto regionale.

La sicurezza è un diritto di tutti e i cittadini non possono e non devono essere lasciati da soli. La Regione deve fare la sua parte, sostenendo i Comuni e promuovendo una collaborazione attiva tra istituzioni e comunità locali. La prevenzione è la prima forma di protezione.



Il testo, articolato in 6 articoli, prevede il sostegno ai Comuni – singoli, associati o riuniti in Unioni – per la concessione di contributi destinati ai privati che intendono installare sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni, nei condomini o in immobili di interesse collettivo di proprietà privata. I finanziamenti sono destinati a interventi mirati, tra i quali evidenziamo: l’installazione e il potenziamento di sistemi di videosorveglianza, allarmi e dispositivi di controllo accessi, l’illuminazione di sicurezza e la protezione delle parti comuni, soluzioni tecnologiche innovative per prevenire furti e occupazioni abusive, la manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti esistenti.

L’obiettivo è duplice: rafforzare la tutela del diritto di proprietà e dell’incolumità personale, e allo stesso tempo promuovere una maggiore coesione sociale, contrastando fenomeni di degrado urbano e migliorando la vivibilità degli spazi e garantire una possibile integrazione con i sistemi di videosorveglianza pubblica già presenti sul territorio.

La sicurezza non è uno slogan, ma un investimento sulla qualità della vita. Con questa proposta di legge, che auspichiamo abbia un iter rapido e venga approvata in tempi stretti, vogliamo dare strumenti concreti ai cittadini e ai territori.

La Destra ha fallito sulla sicurezza: mettiamo al centro, non solo la repressione, ma anche la prevenzione, in un piano a lungo termine che si occupi di tutte le componenti della comunità.

Ribadiamo che la sicurezza è un tema che va affrontato con serietà, responsabilità e visione: non con misure simboliche, ma con politiche integrate, partecipate e capaci di produrre risultati reali.



I CONSIGLIERI REGIONALI DI PD E STATI UNITI D’EUROPA PER IL PIEMONTE