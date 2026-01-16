Il Comune di Chivasso avvia la gara per la concessione della farmacia comunale

Il Comune di Chivasso ha avviato la procedura per l’affidamento in concessione della gestione della nuova farmacia comunale, istituita a seguito della revisione biennale delle sedi farmaceutiche e dell’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’Amministrazione.
La gara, di rilievo comunitario, prevede l’affidamento della gestione della farmacia per un periodo di dieci anni, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Il concessionario individuato dovrà garantire la piena operatività della farmacia all’interno dell’area prevista, dotandosi dei locali idonei, delle attrezzature necessarie e di tutti gli adempimenti igienico-sanitari richiesti. La farmacia manterrà la denominazione “Farmacia Comunale”, a conferma della titolarità pubblica del servizio.
La procedura si svolge interamente tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (Pad) del Comune di Chivasso, dove è disponibile tutta la documentazione di gara, compresi il progetto, il capitolato tecnico, gli standard minimi di qualità e il Piano Economico Finanziario.
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 9:00 del prossimo 10 febbraio, mentre la prima seduta pubblica è fissata per le ore 9:30 dello stesso giorno.